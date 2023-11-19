Три человека погибли в автокатастрофе в Ульяновской области
Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области, среди них был подросток. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы управления МВД России по Ульяновской области в воскресенье, 19 ноября.
Автокатастрофа произошла на федеральной трассе М-5 «Урал» у поселка Нагорный в Николаевском районе.
По предварительной информации, автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовой машиной «КамАЗ», которая двигалась во встречном направлении. Это случилось около 18:30 по местному времени (17:30 мск).
Сообщается, что авария унесла жизни трех человек, находившихся в легковушке. Погибли водитель и два пассажира: женщина 1987 года рождения и девочка 2010 года рождения.
В УМВД РФ по региону также сообщили, что службы работают над выяснением обстоятельств произошедшего.
Ранее в тот же день сообщалось, что в Новосибирской области в результате ДТП с микроавтобусом погиб один человек, еще 14 получили травмы. Из пострадавших семеро были отправлены в больницу, а одного в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.