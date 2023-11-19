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Глава МИД Ирана призвал РФ активизировать усилия по достижению мира на Ближнем Востоке

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил важность более активной роли России в достижении мира и безопасности на Ближнем Востоке, передает 19 ноября агентство IRNA.

Глава МИД Ирана указал на то, что США утверждают, как стремятся остановить войну, «но на практике усиливают интенсивность и масштабы американо-сионистской войны». Иранский министр отметил важность усиления влияния России в урегулировании ситуации.

«Амир Абдоллахиян назвал важным предотвращение этнических чисток и вынужденной миграции жителей Газы и Западного берега [реки Иордан] и подчеркнул необходимость того, чтобы Россия играла более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе», — приводит ТАСС выдержку из заявления внешнеполитического ведомства Ирана.

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Ранее в этот день МИД России сообщил о состоявшемся между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном телефонном разговоре. Министры обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что, по его мнению, было бы большой ошибкой воспринимать сдержанность Ирана и других стран в вопросе палестино-израильского конфликта как слабость или зеленый свет на любые действия в секторе Газа. Он добавил также, что ни Иран, ни Ливан не хотят быть каким-то образом вовлеченными в разразившийся кризис.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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