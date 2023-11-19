На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.
«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся. Ранее воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
В Минобороны России эту информацию не комментировали.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о взрывах и вспышках в Киеве. До этого там была повторно объявлена воздушная тревога.
Ранее, 18 ноября, сообщалось, что в Одесской области получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Также в регионе ночью объявлялась воздушная тревога.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.