Новак Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP
Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Итогового турнира ATP в итальянском Турине. В финале он обыграл Янника Синнера из Италии (4-я ракетка мира), которому уступил на групповом этапе несколько дней назад. Игра состоялась в воскресенье, 19 ноября.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Игра длилась 1 час 40 минут. Отмечается, что Джокович сделал 13 эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал три брейка при восьми брейк-пойнтах.
В свою очередь, Синнер семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах, передает «Спорт-Экспресс».
Таким образом, 36-летний Джокович стал рекордсменом по титулам на чемпионате. Он стал победителем в седьмой раз.
Накануне, 18 ноября, Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал ATP. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. В тот день Синнер также вышел в финал, одержав победу над Даниилом Медведевым. Их встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу 22-летнего спортсмена из Италии.
Итоговый турнир ATP проходил с 12 по 19 ноября в итальянском городе Турине. Действующим победителем соревнований также являлся Джокович. Призовой фонд чемпионата составил рекордные $15 млн.