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В постпредстве РФ при ООН предрекли отказ США от Украины из-за ее близкого краха

Полянский: США собираются бросить Украину, так как режим в Киеве скоро падет
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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США собираются отказаться от помощи Украине из-за всё более очевидного крушения киевского режима в ближайшем будущем. Такое мнение высказал в воскресенье, 19 ноября, первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

«США выставили себя в глазах мира беспринципным сторонником марионеточного националистического неонацистского русофобского режима. <…> Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими ее вассалами», — написал Полянский в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, из-за поддержки Украины Вашингтон столкнулся не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками внутри страны и за ее пределами.

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Днем ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что сценарий помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов пошел по самому негативному пути, о чем можно судить по состоявшемуся 13–14 ноября визиту украинской делегации в США во главе с руководителем офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По словам Чалого, в ходе этого визита стало ясно, что глава палаты представителей конгресса Майк Джонсон хочет фактически «отодвинуть вопрос оказания помощи Украине, и неизвестно, что с этим будет дальше».

14 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о сокращении возможностей США помогать Украине из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства.

На сокращение финансовой поддержки Киева указала также спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер в ходе визита в Киев, который состоялся в октябре. Как отмечало издание «Украинская правда», Прицкер в ходе поездки могла неслучайно спрашивать о планах Украины на 2024 год по восстановлению экономики, поскольку в следующем ноябре в США состоятся президентские выборы, что, в свою очередь, может привести к сокращению или прекращению финансовой поддержки.

К настоящему времени Вашингтон в различной форме предоставил Киеву помощь на сумму более $111 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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