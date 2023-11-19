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Армия Израиля сообщила о задержании более 100 членов ХАМАС

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mamoun Wazwaz
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о задержании более 100 членов палестинского движения ХАМАС за последние несколько дней. Об этом она написала в своем Telegram-канале в воскресенье, 19 ноября.

«Среди задержанных подозреваемых — трое террористов из «Нохбы», которые принимали участие в резне 7 октября», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Кроме того, израильская армия заявила, что были задержаны бойцы, ответственные за ракетный обстрел, взрывчатку, снайперский огонь и материально-техническое обеспечение, которые раскрыли местонахождение подземных тоннелей, складов и оружия.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Ранее, 16 ноября, начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ приблизилась к уничтожению всей военной системы, расположенной в северной части сектора Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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