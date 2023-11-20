Заммэра столицы Сергунина рассказала о проекте «Музейная Москва онлайн»
Коллекция портала «Музейная Москва онлайн» включает порядка 120 тыс. экспонатов — это фотографии произведений искусства и артефактов разных эпох из фондов столичных выставочных площадок, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, экспонаты предоставили 35 крупных столичных музеев и галерей, среди которых Музей Москвы, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», музей Парка Горького, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей космонавтики, Московский музей современного искусства.
Изображения экспонатов можно увеличить и ознакомиться с подробным описанием: там есть информация о месте хранения, об авторе и дате создания.
Всего на портале представлены 290 тематических альбомов и собраны коллекции более тысячи виртуальных выставок.
«В этом году проекту исполнилось пять лет. Онлайн-каталог постоянно пополняется: недавно были добавлены экспонаты из фондов Государственного Дарвиновского музея и музея Тропинина. И хотя выставочные пространства Москвы не испытывают недостатка в гостях, цифровая площадка тоже очень популярна: с начала года ее посетили 1,4 млн раз», — отметила заммэра.
Проект реализуется столичными департаментами культуры и информационных технологий.