Труба зовет: ролевой Марио вернулся через три десятилетия

Nintendo выпустила новый эксклюзив для консоли Switch — Super Mario RPG. Это ремейк стратегического хита 1996 года, который в свое время разошелся на 1,4 млн копий. Разработчики улучшили геймплей и графику и добавили новые фишки. Компания приостановила свою деятельность в России, но новинка появилась у нас вместе с остальным миром в день релиза — 17 ноября. «Известия» уже ознакомились с новым-старым хитом.

Свежий взгляд на ретро

Начинается игра, как и практически все тайтлы серии: злодей Боузер вновь похищает принцессу Пич, и Марио отправляется в замок злодея, чтобы спасти ее. Игроки выходят победителями из короткой стычки с Боузером, но неожиданно с неба падает гигантский меч, а на земли королевства вторгается кузнец-тиран Смити. Боузер и Марио вынуждены объединиться, чтобы дать отпор узурпатору, и для этого им придется восстановить исполняющую желания звезду Стар-Роуд, которую расколол упавший с небес клинок. Пользователям предстоит собрать небольшой отряд из трех персонажей, выполнить задания жителей королевства, расправиться с новыми угрозами и добраться до логова Смити.

Скриншот из игры Super Mario RPG Фото: Nintendo

Так как оригинальную игру и обновленный вариант разделяют почти 30 лет, то в новинке появилось много новых фишек, которых не было изначально из-за технических ограничений. Главным образом Nintendo улучшили графику — картинка не напоминает «пиксельное» ретро, сюжетные сцены сделаны в формате динамичных видео. Перед сражениями с боссами появились короткие сцены, в которых оппоненты встают в угрожающую позу или кривляются. Образы второстепенных героев теперь соответствуют современным дизайнам . Авторы добавили недостающие анимации ( Марио наконец-то умеет плавать ), звук тоже стал чище. Появилось несколько нововведений, улучшающих игровой процесс: быстрое перемещение по локациям при помощи карты и автосохранение прогресса.

Скриншот из игры Super Mario RPG Фото: Nintendo

Большая часть геймплея осталась той же: нужно одолевать врагов в пошаговых битвах. Но разработчики дали пользователям еще один способ расправиться с противниками: сокрушительная тройная атака, которую одновременно совершают все члены отряда. Просто так ее использовать не получится — сначала нужно заполнить особую шкалу, нажимая кнопки в определенное время и правильной последовательности. В оригинальной игре такого приема не было, и с его помощью в ремейке можно одолеть большинство врагов и боссов. Также Super Mario RPG не заканчивается завершением сюжетной линии — после прохождения игроки могут вновь сразиться с самыми сильными и сложными боссами.

Скриншот из игры Super Mario RPG Фото: Nintendo

Несмотря на все нововведения и улучшения, остается ощущение, что ты играешь в ретроигру в красивой обертке, но недостатком это назвать нельзя. Ремейк дает возможность прикоснуться к истории, которая стала основой для популярных серий Paper Mario и Mario & Luigi, но обойтись без устаревшей графики и более примитивного геймплея. Многие современные геймеры вовсе не застали оригинальный проект 1996 года, и Super Mario RPG — доведенный до современных стандартов продукт, который порадует как новых поклонников франшизы, так давних фанатов . Для тех, кто не знаком с жанром пошаговых ролевых игр, предусмотрен легкий режим, поэтому ремейк подойдет и начинающим геймерам.

Нетипичный Марио

Традиционно игры про водопроводчика Марио были платформерами — в ранних двумерных релизах геймеры проходили линейные уровни, прыгали на врагов, перемещались по трубам. В более поздних, например, Super Mario Odyssey или Super Mario 3D World, виртуальное пространство стало трехмерным, но кардинально геймплей не менялся. В Super Mario RPG вид изометрический — пользователи будто бы видят происходящее на экране с высоты.

Скриншот из игры Super Mario RPG Фото: Nintendo

Super Mario RPG сильно выделяется на фоне остальных проектов: в ней большая часть геймплея посвящена не быстрому экшену, а пошаговым сражениям с врагами. Из-за этого темп прохождения значительно замедляется, а от игроков требуются не скорость реакции или умелый контроль над персонажем, а стратегический подход . Поэтому релиз больше напоминает ранние проекты популярных серий Final Fantasy или Dragon Quest.

Скриншот из игры Super Mario RPG Фото: Nintendo

Каждый подконтрольный персонаж в свой ход имеет возможность атаковать, использовать предмет или особое умение. Если в начале игры в большинстве сражений можно победить только за счет грубой силы, то дальше враги становятся сложнее. Некоторые из них имеют сопротивление или слабость к определенным типам урона, поэтому приемы одного члена отряда могут быть менее или более эффективными против них. Поэтому желательно, чтобы команда геймеров была сбалансирована и имела атаки или предметы на все случаи.

Водопроводчик в России

Super Mario RPG — эксклюзив для консоли Switch, и в России картридж уже можно приобрести или предзаказать на маркетплейсах и онлайн-магазинах: Ozon, «Эльдорадо», «М.Видео» и других платформах. Копия для «Известий» была предоставлена импортёром-компанией «Ачивка».​​​​​​​ Цена на игру держится в районе 6,5–7,5 тыс. рублей в зависимости от площадки и продавца. Так как Nintendo приостановили свою работу в России, то в новинке поддерживается только английский язык . Об этом даже на упаковке картриджа есть отдельное сообщение — плюс возрастной рейтинг 6+.

Скриншот из игры Super Mario RPG Фото: Nintendo