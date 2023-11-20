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«Известия» показали работу двух «Ураганов» одновременно по времянке ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Редкий случай, когда журналистам удается увидеть работу двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» сразу. Такая работа ведется ради масштабной цели, поскольку площадь поражения только одной боевой машины — почти 30 га, рассказала 20 ноября корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«Два РСЗО «Ураган» добираются до точки пуска ракет разными дорогами — каждый из своего укрытия. Разница во времени прибытия всего несколько секунд. Почти синхронно расчеты приводят в боевое положение свои машины. Наводятся на цель и начинают по ней работать. Работают сразу двумя машинами ради того, чтобы увеличить площадь поражения. Цель — это пункт временной дислокации (времянка) ВСУ», — рассказала журналист.

По словам командира РСЗО «Ураган» с позывным Афоня, боевая машина — очень эффективна в уничтожении укрытий, легкобронированной и бронированной техники, живой силы противника. Дальность стрельбы составляет до 35 км.

Основными целями «Ураганов» становятся пункты временной дислокации, командные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), вражеская военная техника.

«Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Crab, американские М777. Работаем точно. В основном это контрбатарейная борьба. Отрабатываем мы, те стараются отработать по нам. Бывает буквально — едем по дороге и в зеркалах виднеется, что на позиции, где мы только стояли, поднимаются клубы дыма», — рассказал старший офицер ракетно-артиллерийской батареи РСЗО «Ураган» с позывным Самшит.

Ответ разведки о поражении цели приходит быстро. После этого счет идет на секунды. Нужно быстро свернуться и уехать в укрытие. Противник, зная мощь «Ураганов», всегда их выслеживает и молниеносно реагирует на удары.

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17 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как артиллеристы Восточной группировки войск обеспечивают крупнокалиберную поддержку сослуживцам под Угледаром. Он рассказал о боевой работе расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО.

16 ноября Ольков показал, как противотанковые мобильные расчеты Восточного военного округа поддерживают основные подразделения по всей линии фронта. Основное вооружение — 11 высокоточных ракет, которые точечно разбивают хорошо укрепленные долговременные точки противника и бронетехнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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