Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» оценила заявление генерального директора WADA Оливье Ниггли об Играх дружбы.

«Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включенных в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накаченных гормонами. Игры дружбы Россия проведет на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами», — заявила Захарова.

Ниггли ранее в этот день заявил, что Россия не имеет права проводить Всемирные игры дружбы. Он объяснил свое мнение тем, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, поэтому соревнования вызывают обеспокоенность с точки зрения антидопинговой системы России, которая лишена статуса соответствия.

Ниггли также указал на то, что согласно кодексу WADA, основные события не могут проводиться в странах, чьи агентства лишены статуса соответствия.

При этом 22 сентября гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила журналистам, что российское агентство рассмотрит возможность обжалования решения WADA. После этого, 13 октября, Логинова отметила, что РУСАДА официально уведомило WADA о несогласии с заявлением о несоответствии, аргументировав позицию тем, что операционная деятельность агентства реализуется в строгом соответствии с международными стандартами, и РУСАДА обеспечивает реализацию этих положений.

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