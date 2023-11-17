Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Хабаровском крае

В Комсомольском районе Хабаровского края в результате пожара в деревянном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел утром в пятницу, 17 ноября, в селе Верхняя Эконь. На улице Школьной загорелся двухквартирный одноэтажный деревянный дом.

К моменту прибытия спасателей из окон одного из помещений шел дым. Звено газодымозащитной службы обнаружило внутри хозяина квартиры без признаков жизни, пишет ИА AmurMedia.

Площадь возгорания составила 5 кв. м. На полу и потолке образовались множественные прогары, квартира оказалась закопчена по всей площади.

В тушении были задействованы 13 человек и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Около полуночи 16 ноября пожар случился в частном доме в Ачинске (Красноярский край). В результате погибли двое мужчин, в том числе хозяин дома.