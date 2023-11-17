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Ремонт школы № 13 возобновили в Ялте

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В Ялте (Республика Крым) возобновили ремонт школы № 13, ранее прерванный из-за недобросовестного подрядчика. Об этом глава горадминистрации Янина Павленко сообщила в своем Telegram-канале.

«Сейчас новый подрядчик исправляет ошибки предшественника. Так, например, переделывается усиление несущих конструкций. Уже на 75% завершены черновые работы, окончен демонтаж. На первом этаже делается стяжка пола, второй этаж готов на 50%, на третьем — идут малярные работы», — рассказала Павленко.

Как уточняет ИА SevastopolMedia, предыдущая подрядная организация затянула работы и сорвала сроки. Уже проделанные работы оказались выполнены некачественно. Контракт с фирмой пришлось расторгнуть, материалы переданы в правоохранительные органы.

Сейчас на объекте ежедневно задействовано более 30 человек. Их число увеличат, когда начнутся отделочные работы. Сдать школу планируется весной 2024 года.

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