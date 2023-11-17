Мужчина погиб при опрокидывании внедорожника на трассе А-331 в Приангарье

В Усть-Кутском районе Иркутской области в результате опрокидывания внедорожника погиб автомобилист. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Авария произошла поздно вечером 16 ноября на 565-м км федеральной трассы А-331 «Вилюй». По предварительным данным, 39-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением, съезжая со спуска. Машина вылетела с проезжей части и опрокинулась.

Автомобилист погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Его 37-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в районную больницу, пишет ИА IrkutskMedia.

По факту ДТП организована проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

В тот же день в Чите 43-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». В результате столкновения погибла 32-летняя пассажирка легковушки, еще трое пассажиров иномарки получили различные травмы.