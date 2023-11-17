СК начал проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в Ачинске

В Ачинске (Красноярский край) организована проверка по факту гибели двух мужчин при пожаре в частном доме. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Пожар произошел около полуночи 16 ноября на улице 1-я Грузинская. В горевшем частном доме газодымозащитники обнаружили тела 63-летнего хозяина жилья и мужчины, личность которого сейчас устанавливается.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины возгорания», — говорится в сообщении СК.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, площадь возгорания составила 35 кв. м. На тушение потребовалось около двух часов.

16 ноября две женщины погибли при пожаре в квартире на Стрелецкой улице в Москве. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.