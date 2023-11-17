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Автомобилистка сбил двух восьмиклассниц на пешеходном переходе в Ангарске

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В городе Ангарск Иркутской области водитель легкового автомобиля сбила двух девочек-восьмиклассниц. Организована проверка, сообщает региональная прокуратура.

Наезд произошел в пятницу, 17 ноября, на улице Горького. По предварительной информации, 33-летняя водитель Honda Fit сбила двух 14-летних девочек, которые пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП школьницы получили различные травмы и были доставлены в больницу, пишет ИА IrkutskMedia.

«Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений, полученных школьницами, устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики детского дорожного травматизма и безнадзорности несовершеннолетних», — говорится в сообщении прокуратуры.

15 ноября в Володарском районе Брянска автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она была госпитализирована с серьезными травмами.

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