В Калининграде девочка погибла при наезде автомобиля на автобусную остановку

В Калининграде водитель BMW врезался в остановку общественного транспорта, в результате погибла девочка семи лет. Об этом 17 ноября сообщают в УМВД России по региону.

Ведомство отмечает, что еще трое пострадали. Дедушку девочки госпитализировали с травмами.

«Полицейскими личность водителя установлена. По предварительной версии, причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя», — сказано в Telegram-канале областного УМВД.

Полиция проводит проверку на месте происшествия.

Позднее в пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили ТАСС, что водитель автомобиля BMW, врезавшегося в автобусную остановку, предварительно, перенес инсульт.

Ранее в этот день два автомобиля столкнулись на Золотом мосту через бухту Золотой рог во Владивостоке, в результате пострадали четыре человека. ДТП произошло в районе дома 17А, расположенного по улице Луцкого. Устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится административное расследование.