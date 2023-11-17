Эксперт рассказал о перспективах платежной системы «Мир» в Венесуэле

Рынок Венесуэлы для российских карт «Мир» достаточно небольшой, но интересен с точки зрения реализации и проработки технологии расчетов между двумя странами, рассказал «Известиям» 17 ноября председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов.

«Разумеется, там есть своя специфика в виде высокой инфляции, например. Тем не менее эти вопросы получилось решить. Технологически эта задача относительно несложная, но должна учитывать ряд локальных факторов: высокую инфляцию и соответствующие валютные риски, санкционную специфику и так далее. Как мы видим, на текущий момент эти задачи удалось решить», — отметил эксперт.

Ранее 17 ноября сообщалось, что министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что платформа «Мир» позволяет проводить платежи на всей территории страны, порядка 36% платежных пунктов принимают карты «Мир». Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что российская национальная платежная система очень развитая, и у нее есть большие перспективы.