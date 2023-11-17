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Путин заявил о «хорошей погоде» в экономике России

Путин: в российской экономике «хорошая погода», в отличие от европейской
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В российской экономике сейчас наблюдается «хорошая погода», в отличие от европейской. Так образно выразился о ситуации 17 ноября президент РФ Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«У нас хорошая погода, понимаете. Вот только вчера глава правительства с гордостью на встрече сообщил мне, что за последний месяц рост экономики России составил 5,5%, по году будет свыше 3%. Мы теперь уверенно об этом говорим. Не буду говорить, как [с экономикой] в европейских странах, чтобы это не выглядело, как зазнайство или хвастовство», — отметил глава государства.

На вопрос из аудитории, нужно ли России в связи со сложившейся обстановкой закрывать «окно в Европу», которое прорубил когда-то Петр I, Путин отметил, что РФ ничего закрывать не собирается, так как в России нет конфликта с европейским сообществом.

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Ранее 17 ноября глава российской делегации вице-премьер Алексей Оверчук ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско (Калифорния), заявил участникам о серьезном отношении к экономическому развитию. Он сообщил, что в период с января по сентябрь 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 2,8%, и эта динамика продолжает сохранять положительный тренд.

15 ноября стало известно, что Еврокомиссия существенно улучшила прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году и теперь ожидает рост на уровне 2% против спада в 0,9%.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков назвал такую оценку заниженной, но отметил, что российская экономика действительно перешла к устойчивому росту. Он напомнил, что в Минэкономразвития ожидают, что рост ВВП России в 2023 году будет на уровне 3%

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