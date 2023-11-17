Более 120 детей-сирот обеспечат жильем в Якутии до конца года

В Якутии до конца 2023 года намерены обеспечить жильем еще 125 детей-сирот. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

По словам вице-премьера Якутии Дмитрия Садовникова, всего в 2023 году планируется заключить контракты на приобретение 449 жилых помещений, в том числе выдать 124 жилищных сертификата. На эти цели предусмотрено 1,3 млрд рублей.

На сегодняшний день заключены контракты на покупку 149 квартир на первичном рынке и 51 — на вторичном, отметил министр строительства Виктор Романов. Также выданы все 124 жилищных сертификата. Таким образом до конца года осталось обеспечить жильем 125 человек.

Несвоевременно осваивают выделенные на эти цели средства Алданский, Верхневилюйский, Горный, Ленский, Мегино-Кангаласский, Намский, Чурапчинский районы.

В настоящее время в Якутии насчитывается 919 детей-сирот, нуждающихся в своем жилье. Более половины из них — в городском округе Якутск. Это в разы меньше, чем в прошлые годы. Ситуация стала выправляться благодаря жилищным сертификатам, которые начали выдавать в 2022 году.