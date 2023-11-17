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Путин заявил о зависимости европейских элит от США

Путин: европейские элиты впали в зависимость от США
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Фото: Global Look Press/ Juergen Hasenkopf
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Европейские элиты утратили чувство национального самосознания и впали в зависимость от США. Об этом 17 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на полях IХ Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«У нас с европейскими элитами сложные времена, которые утратили чувство национального самосознания и, на мой взгляд, попали в такую зависимость от других стран, прежде всего от Северной Америки», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что трагедия современной Европы заключается в том, что ее зависимость от Соединенных Штатов не защищает собственные интересы стран и их граждан.

«Мы не хотим ни с кем рвать отношения, мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем, не закрываем ни двери, ни форточки, ни окна. Если кто-то решил отгородиться, то это их дело, они сами себя обкрадывают», — заключил президент.

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На тему зависимости европейских стран от США неоднократно высказывались многие политические деятели. Еще в июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Соединенные Штаты раскололи потерявшую суверенитет Европу и пытаются приструнить ее экономическими методами.

В начале мая издание Politico также сообщало, что большинство европейских стран боятся испортить отношения с США из-за конфликта на Украине, который показал зависимость Евросоюза от обязательств Вашингтона по поддержанию безопасности в Европе.

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