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В РАН назвали разрушительными последствия евромайдана на Украине

Эксперт Неменский: влияние евромайдана оказалось совершенно разрушительным
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Фото: ТАСС/EPA/STEPAN FRANKO
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Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский в беседе с «Известиями» рассказал о том, что события евромайдана, начавшиеся 21 ноября 2013 года, принесли государственности Украине.

«Влияние евромайдана было, конечно, совершенно разрушительным, потому что оно привело фактически к гибели той государственной модели Украины, которая была создана еще в советское время и теоретически имела все шансы и все ресурсы для того, чтобы сделать Украину очень успешным и сильным влиятельным государством», — рассказал Неменский.

По его словам, эта модель уже во многом была в подорванном состоянии после первого майдана 2004 года, тем не менее на Украине сохранялись теоретические шансы на позитивное развитие.

«Реально, я думаю, шансов не было, потому что за все годы независимости до второго майдана так и не удалось сплотить страну в единое общество, так и не удалось добиться того, что называется общественным договором на общенациональном уровне. Более того, не удалось бы и позже, потому что те политические и социальные силы, которые были носителями украинской идеи, самой идеологии построения украинского государства, они принципиально не желали и, очевидно, исходя из своих идеологических соображений, не могли желать о чем-либо договариваться с русскоязычной или принципиально не желающей полностью украинизироваться частью Украины», — отметил эксперт.

Неменский подчеркнул, что это было той бомбой замедленного действия, которая всё равно бы взорвала весь проект, однако второй евромайдан ускорил эти процессы.

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Предыдущие два политических кризиса на Украине, получивших название «майдан», проходили в 2004 и 2013–2014 годах. В ходе них в стране сменялось руководство.

Во время второго Евромайдана, 21 ноября 2013 года, в Киеве начались стихийные акции протеста в ответ на приостановку властями подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это привело к госперевороту и свержению на тот момент президента Украины Виктора Януковича. На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков.

Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на Востоке Украины в 2014 году.

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