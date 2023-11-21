В РАН назвали разрушительными последствия евромайдана на Украине

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский в беседе с «Известиями» рассказал о том, что события евромайдана, начавшиеся 21 ноября 2013 года, принесли государственности Украине.

«Влияние евромайдана было, конечно, совершенно разрушительным, потому что оно привело фактически к гибели той государственной модели Украины, которая была создана еще в советское время и теоретически имела все шансы и все ресурсы для того, чтобы сделать Украину очень успешным и сильным влиятельным государством», — рассказал Неменский.

По его словам, эта модель уже во многом была в подорванном состоянии после первого майдана 2004 года, тем не менее на Украине сохранялись теоретические шансы на позитивное развитие.

«Реально, я думаю, шансов не было, потому что за все годы независимости до второго майдана так и не удалось сплотить страну в единое общество, так и не удалось добиться того, что называется общественным договором на общенациональном уровне. Более того, не удалось бы и позже, потому что те политические и социальные силы, которые были носителями украинской идеи, самой идеологии построения украинского государства, они принципиально не желали и, очевидно, исходя из своих идеологических соображений, не могли желать о чем-либо договариваться с русскоязычной или принципиально не желающей полностью украинизироваться частью Украины», — отметил эксперт.

Неменский подчеркнул, что это было той бомбой замедленного действия, которая всё равно бы взорвала весь проект, однако второй евромайдан ускорил эти процессы.

Предыдущие два политических кризиса на Украине, получивших название «майдан», проходили в 2004 и 2013–2014 годах. В ходе них в стране сменялось руководство.

Во время второго Евромайдана, 21 ноября 2013 года, в Киеве начались стихийные акции протеста в ответ на приостановку властями подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это привело к госперевороту и свержению на тот момент президента Украины Виктора Януковича. На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков.

Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на Востоке Украины в 2014 году.