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Президент Австрии подарил игрушку покусавшему его псу Санду

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Фото: соцсети
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен подарил игрушку собаке Кодруцу, хозяйкой которого является президент Молдавии Майя Санду. Об этом он рассказал в своем X (бывшем Twitter).

«Моя встреча с Кодруцом, «первой собакой» Республики Молдова, вызвала настоящий переполох. Не всё так уж и плохо. Гораздо важнее то, что мои беседы с президентом Санду были очень хорошими», — написал он.

Ван дер Беллен выложил видео, как он дарит Санду игрушку в виде плюшевого медведя.

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Ранее, 16 ноября, Кодруц укусил Ван дер Беллена за руку по окончании встречи лидеров двух стран в Кишиневе. Инцидент произошел, когда они прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии.

Позднее Санду объяснила, что собака укусила австрийского президента, из-за того что вокруг было слишком много людей. Она принесла извинения за этот инцидент.

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