За чем следить инвестору на этой неделе

СПБ Биржа продолжит привлекать внимание инвесторов на этой неделе — решение о торговле иностранными ценными бумагами, если оно будет принято, повлияет на стоимость акций площадки. Помимо того, из-за укрепления нацвалюты ценные бумаги российских экспортеров могут упасть в цене, поскольку в рублевом выражении их выручка сократится, потянув за собой индекс Мосбиржи, уточнили в аналитическом управлении ФГ «Финам».

20 ноября состоится внеочередное собрание акционеров (ВОСА) «Ростелекома», по итогам которого компания может утвердить дивидендные выплаты в размере 5,4 рубля за акцию, рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева. Также пройдет заседание совета директоров «Норникеля» по вопросу размещения облигаций, сообщили в ФГ «Финам». В случае положительного решения компания может выпустить на рынок новую серию долговых бумаг.

В этот день котировки МФК «КарМани» и «Совкомфлот» могут отреагировать на финансовую отчетность компаний за III квартал по МСФО, уточнил глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

21 ноября на Мосбирже пройдет IPO топливного оператора «ЕвроТранс», также сервис «Циан» представит квартальные результаты по МСФО, рассказала аналитик Наталья Пырьева. Во вторник пройдет и собрание акционеров по утверждению объема дивидендных выплат сервиса по прокату электросамокатов Woosh, добавил экономист Константин Церазов.

Также состоится ВОСА TCS Group (главный бренд — «Тинькофф») — будет рассматриваться вопрос наделения совета директоров полномочиями по выкупу собственных акций и депозитарных расписок на рынке, рассказали в ФГ «Финам». Это может оказать умеренную поддержку бумагам компании.

На следующий день TCS Group поделится финансовыми результатами по МСФО за III квартал, уточнили в «Цифра брокер». Котировки IT-компании Positive Technologies могут отреагировать на итоги собрания акционеров и утверждения дивидендов в размере 15,8 рубля за акцию, а сервиса HeadHunter — на решение о выкупе акций у нерезидентов, предупредил Константин Церазов.

Помимо того, 22 ноября на Мосбирже начнутся торги акциями ЮГК («Южуралзолото») под тикером UGLD, добавила портфельный управляющий по российским акциям General Invest татьяна Симонова. Также пройдет собрание акционеров полиметаллического холдинга «Селигдар», которое должно утвердить дивиденды за девять месяцев 2023 года.

В пятницу состоится собрание акционеров энергетической компании «Мордовэнергосбыт», добавила Наталья Пырьева. В повестке — вопрос утверждения дивидендов в размере 0,0371 рубля за акцию.

С конца сентября рублевая цена нефти Brent снизилась более чем на 25%. Этот фактор способен встревожить правительство, поскольку из-за этого может сократиться наполнение бюджета, уточнил Константин Церазов.

Комментарии чиновников могут повлиять на колебания курсов, но в целом рубль будет торговаться в диапазоне 88–92 за доллар, 95–99 — за евро и 12,00–12,75 — за юань. Индекс Мосбиржи на фоне укрепления нацвалюты может опуститься к уровню 3100 пунктов, заключили в «БКС Мир инвестиций».