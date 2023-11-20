Реклама
Прямой эфир
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма
Мир
В МИД РФ заявили об эвакуации из Газы оставшихся россиян в ближайшие дни
Армия
Депутат Госдумы сообщил о возвращении 80 тел военных РФ в ходе обмена с Украиной

За чем следить инвестору на этой неделе

И как рынок отреагирует на укрепление нацвалюты
0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СПБ Биржа продолжит привлекать внимание инвесторов на этой неделе — решение о торговле иностранными ценными бумагами, если оно будет принято, повлияет на стоимость акций площадки. Помимо того, из-за укрепления нацвалюты ценные бумаги российских экспортеров могут упасть в цене, поскольку в рублевом выражении их выручка сократится, потянув за собой индекс Мосбиржи, уточнили в аналитическом управлении ФГ «Финам».

20 ноября состоится внеочередное собрание акционеров (ВОСА) «Ростелекома», по итогам которого компания может утвердить дивидендные выплаты в размере 5,4 рубля за акцию, рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева. Также пройдет заседание совета директоров «Норникеля» по вопросу размещения облигаций, сообщили в ФГ «Финам». В случае положительного решения компания может выпустить на рынок новую серию долговых бумаг.

к

В этот день котировки МФК «КарМани» и «Совкомфлот» могут отреагировать на финансовую отчетность компаний за III квартал по МСФО, уточнил глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

21 ноября на Мосбирже пройдет IPO топливного оператора «ЕвроТранс», также сервис «Циан» представит квартальные результаты по МСФО, рассказала аналитик Наталья Пырьева. Во вторник пройдет и собрание акционеров по утверждению объема дивидендных выплат сервиса по прокату электросамокатов Woosh, добавил экономист Константин Церазов.

Токен так: на площадке Мосбиржи в 2024-м хотят выпустить ЦФА на жилье
Можно ли заработать на таких инструментах и каким инвесторам они доступны

Также состоится ВОСА TCS Group (главный бренд — «Тинькофф») — будет рассматриваться вопрос наделения совета директоров полномочиями по выкупу собственных акций и депозитарных расписок на рынке, рассказали в ФГ «Финам». Это может оказать умеренную поддержку бумагам компании.

На следующий день TCS Group поделится финансовыми результатами по МСФО за III квартал, уточнили в «Цифра брокер». Котировки IT-компании Positive Technologies могут отреагировать на итоги собрания акционеров и утверждения дивидендов в размере 15,8 рубля за акцию, а сервиса HeadHunter — на решение о выкупе акций у нерезидентов, предупредил Константин Церазов.

к

Помимо того, 22 ноября на Мосбирже начнутся торги акциями ЮГК («Южуралзолото») под тикером UGLD, добавила портфельный управляющий по российским акциям General Invest татьяна Симонова. Также пройдет собрание акционеров полиметаллического холдинга «Селигдар», которое должно утвердить дивиденды за девять месяцев 2023 года.

В пятницу состоится собрание акционеров энергетической компании «Мордовэнергосбыт», добавила Наталья Пырьева. В повестке — вопрос утверждения дивидендов в размере 0,0371 рубля за акцию.

С конца сентября рублевая цена нефти Brent снизилась более чем на 25%. Этот фактор способен встревожить правительство, поскольку из-за этого может сократиться наполнение бюджета, уточнил Константин Церазов.

Комментарии чиновников могут повлиять на колебания курсов, но в целом рубль будет торговаться в диапазоне 88–92 за доллар, 95–99 — за евро и 12,00–12,75 — за юань. Индекс Мосбиржи на фоне укрепления нацвалюты может опуститься к уровню 3100 пунктов, заключили в «БКС Мир инвестиций».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023