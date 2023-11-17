На выставке «Россия» состоялся День Иркутской области

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в пятницу, 17 ноября, состоялся День Иркутской области. Так, губернатор региона Игорь Кобзев рассказал о достижениях области в промышленности, культуре, образовании, а также о новых туристических и экологических проектах.

«Выдающиеся достижения региона, представленные на выставке-форуме «Россия», обусловлены вниманием президента Российской Федерации Владимира Путина. Многие из тех проектов, что сегодня реализуются у нас в регионе, имеют общенациональное значение», — уточнил Кобзев.

Он отметил, что благодаря поддержке главы государства в регионе воплощаются в жизнь 12 национальных проектов. В результате с 2020 года в области было построено и отремонтировано более 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры — школы, детские сады, объекты спорта, здравоохранения и дорожного хозяйства.

«Я часто выезжаю в города и поселки Приангарья, общаюсь с жителями, без преувеличения могу сказать, что вижу искреннюю благодарность людей за это внимание», — заявил губернатор.

Для посетителей экспозиции региона в этот день были подготовлены показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль, творческое соревнование Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра, а также другие мероприятия. Кроме того, среди гостей разыграли несколько путевок на Байкал.

В свою очередь, представители региона подписали соглашения о сотрудничестве с инвесторами, общественными организациями и другими субъектами РФ.

Дни регионов на Международной выставке-форуме «Россия» продлятся с 9 ноября по 14 января. Каждый готовит свою образовательную, культурную и деловую программы.

Ранее 17 ноября сообщалось, что на международной выставке-форуме «Россия», которая проводится в Москве, состоялся День Омской области, ее ключевые достижения в сфере науки, промышленности и искусства представил губернатор региона Виталий Хоценко. Помимо прочего, на стенде Омской области под названием «Омск — ты просто космос» можно больше узнать о космической промышленности и увидеть макет ракеты-носителя «Ангара-А5».

До этого, 16 ноября, сообщалось, что выставка-форум «Россия» приняла своего миллионного гостя. Им оказалась Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на мероприятие с мужем, а накануне отметила свой день рождения.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.