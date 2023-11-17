Эксперт не исключил снижения ключевой ставки к уровню около 10% к концу 2024 года

Снижение ключевой ставки к уровню около 10% к концу 2024 года вполне вероятно, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев. Об этом он рассказал «Известиям» 17 ноября.

Накануне глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что регулятор в следующем году вернет инфляцию к цели в 4% и сможет начать снижать ключевую ставку. Однако какое-то время показатель еще будет высоким.

Корнев объяснил: рост цен прежде всего будет замедляться за счет роста ключевой ставки, что напрямую влияет на стоимость кредитования для физлиц, вызывая охлаждение потребления. По его словам, в настоящее время дисбаланс спроса и предложения имеет экзогенные причины, поэтому вряд ли дисбаланс полностью устраним, но с учетом охлаждения потребления физических лиц и снижения активности новых проектов у корпораций он снизится и уже не будет так влиять на инфляцию.

«Сейчас всё зависит от эффективности повышения ключевой ставки, и насколько сдерживающая монетарная политика сможет сбалансировать стимулирующую фискальную политику. Полагаю, что ставка [около] 10% к концу 2024 года вполне вероятна, и 8–9% в 2025 году, в случае если в ближайшее время мы увидим замедление инфляции и инфляционных ожиданий, в противном случае ЦБ может удерживать ставку на уровне 15% и выше более длительный период», — предположил эксперт.

9 ноября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может остаться в текущем году на уровне 15%, однако до конца 2023-го также может быть и повышение показателя.

Ближайшее заседание Совета директоров Центрального банка по ключевой ставке состоится 15 декабря.

27 октября ЦБ принял решение поднять ключевую ставку до 15% годовых. Это стало четвертым подряд повышением. До этого, 15 сентября, ставка была увеличена до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ее до 12%, 21 июля уровень был поднят с 7,5 до 8,5% годовых. Ранее показатель не менялся с сентября 2022 года.