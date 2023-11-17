Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал ужасными вещами происходящие в секторе Газа события
Мир
Песков назвал большой ошибкой путь Финляндии по конфронтации с Россией
Мир
Захарова заявила о попытке властей Молдавии размыть нейтральный статус страны
Мир
Пушилин констатировал исчерпание военных резервов Запада для Украины
Мир
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Происшествия
В отношении начальника подмосковного санатория ФСИН возбудили уголовное дело
Армия
Рогов сообщил о сдаче в плен четырех военных ВСУ после провальной атаки
Мир
Нидерланды окажут Украине военную помощь на €2 млрд
Мир
Финляндия объявила о дополнительном выделении военной техники Украине
Общество
В ходе рабочего визита в Ульяновск Краснов встретился с бизнесменами
Общество
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили даты ЕГЭ на 2024 год
Общество
Гергиев прокомментировал данные о возможном назначении на пост директора Большого театра
Политика
Госдума приняла закон о повышении акцизов на табак и вино

Путин назвал «недалекими» разрушающих мосты между народами людей

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Люди, которые разрушают мосты между народами, являются «недалекими» и «некультурными». Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Те, кто хотят сжечь последние мосты, это люди недалекие и некультурные. Они вообще не понимают, что это миссия культуры», — считает российский лидер.

По словам Путина, военные и политики из разных стран с трудом наводят мосты между народами. По его словам, у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции и борьба за собственное политическое будущее. Он подчеркнул, что эта миссия культуры и спорта, она является благородной. Путин также поблагодарил за нее деятелей культуры.

«Постоянная борьба и драка, только деятели культуры, которые умные, они думают о будущем, и они наводят мосты. Вот это миссия культуры, так же, как и миссия спорта», — отметил глава государства.

Он напомнил, что седьмая симфония композитора Дмитрия Шостаковича родилась в блокадном Ленинграде. Он отметил, что это был подъем, который вселял веру в победу. Каждый знает, например, стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино», отметил Путин.

«В такие переломные моменты рождаются выдающиеся произведения искусства. Надеюсь, что и в наши дни мы это увидим», — подытожил президент.

Отчизне послужить: Врубель в Сальвадоре, Ленинград на РЕН ТВ, Безродная в Донбассе
О чем на этой неделе говорили любители прекрасного

Кроме того, глава государства заявил, что одной из главных причин мировой напряженности являются претензии отдельных сил на исключительность, в том числе культурную.

Российский лидер в ходе своего выступления отметил, что политика «отмены России» носит антикультурный и расистский характер.

Ранее в этот день госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в беседе с «Известиями» указал, что отменить российскую культуру в мире невозможно. Он отметил, что форум в Санкт-Петербурге является весомым ответом РФ на недальновидные попытки сделать это.

Еще в сентябре Путин назвал ничтожными попытки Запада отменить русское искусство. Он сказал, что подобные действия вредят их инициаторам, которые таким образом обкрадывают сами себя.

Попытки отмены русской культуры в западных странах начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием деятелей искусства из РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023