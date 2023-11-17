Путин назвал «недалекими» разрушающих мосты между народами людей

Люди, которые разрушают мосты между народами, являются «недалекими» и «некультурными». Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Те, кто хотят сжечь последние мосты, это люди недалекие и некультурные. Они вообще не понимают, что это миссия культуры», — считает российский лидер.

По словам Путина, военные и политики из разных стран с трудом наводят мосты между народами. По его словам, у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции и борьба за собственное политическое будущее. Он подчеркнул, что эта миссия культуры и спорта, она является благородной. Путин также поблагодарил за нее деятелей культуры.

«Постоянная борьба и драка, только деятели культуры, которые умные, они думают о будущем, и они наводят мосты. Вот это миссия культуры, так же, как и миссия спорта», — отметил глава государства.

Он напомнил, что седьмая симфония композитора Дмитрия Шостаковича родилась в блокадном Ленинграде. Он отметил, что это был подъем, который вселял веру в победу. Каждый знает, например, стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино», отметил Путин.

«В такие переломные моменты рождаются выдающиеся произведения искусства. Надеюсь, что и в наши дни мы это увидим», — подытожил президент.

Кроме того, глава государства заявил, что одной из главных причин мировой напряженности являются претензии отдельных сил на исключительность, в том числе культурную.

Российский лидер в ходе своего выступления отметил, что политика «отмены России» носит антикультурный и расистский характер.

Ранее в этот день госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в беседе с «Известиями» указал, что отменить российскую культуру в мире невозможно. Он отметил, что форум в Санкт-Петербурге является весомым ответом РФ на недальновидные попытки сделать это.

Еще в сентябре Путин назвал ничтожными попытки Запада отменить русское искусство. Он сказал, что подобные действия вредят их инициаторам, которые таким образом обкрадывают сами себя.

Попытки отмены русской культуры в западных странах начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием деятелей искусства из РФ.