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Жительнице Приамурья вынесли приговор за гибель пассажирки в пьяном ДТП

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Суд в Амурской области вынес приговор 42-летней автомобилистке из города Завитинска, по вине которой в ДТП погибла пассажирка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла вечером 21 апреля 2022 года на автодороги Завитинск – Райчихинск. Установлено, что 42-летняя водитель Honda Integra не учла особенности грунтового покрытия, потеряла управление и допустила занос. Машина вылетела с проезжей части и опрокинулась в кювет, пишет ИА PriamurMedia.

В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. Он полученных травм женщина скончалась в больнице.

Как выяснилось, в момент автокатастрофы водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе предварительного расследования и на судебном заседании она вину не признала, заявив, что за рулем находилась не она, а погибшая, уточняет Амурская служба новостей.

Суд признал автомобилистку виновной по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения») и приговорил ее к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В течение трех последующих лет она не имеет права управлять транспортом.

В законную силу приговор пока не вступил.

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