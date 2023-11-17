Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) отказалась от проведения чемпионатов мира среди мужчин и женщин в 2024 году. Об этом она сообщила 17 ноября на своем сайте.

«К сожалению, FIB вынуждена признать, что клубы и национальные ассоциации, которые первоначально проявили интерес к организации турниров, позже решили этого не делать. По этой причине у FIB в 2024 году нет организаторов», — говорится в сообщении.

Организовать соревнования должна была Норвегия, после того как от турниров отказалась Швеция.

Федерация сосредоточится на организации чемпионатов мира в 2025 году. В связи с этим на следующей неделе исполнительный комитет FIB проведет заседание.

Действующими чемпионами мира по хоккею с мячом являются сборные Швеции. Российские команды не участвовали в 2023 году из-за отстранения со стороны FIB, объявленного в декабре 2022 года.