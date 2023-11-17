В Госдуме объяснили рост цен на жилье в России

Депутат Госдумы Николай Арефьев связал рост цен на недвижимость в России со значительно подорожавшим долларом.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 17 ноября, парламентарий отметил, что по этой причине компании стали платить за строительные материалы (цемент, кирпич, сталь и т.д.) намного больше.

Депутат указал на то, что российские компании закупают большое количество стройматериалов, а торговые отношения ведутся исходя из курса доллара, из-за чего цены на кирпич, сталь и цемент выросли.

«Есть такой эффект, что, когда мы закупаем дорогой цемент зарубежом, местные производители говорят: «А чем мы хуже?». И выводят цены на тот же уровень. Так что необходимо заняться курсом рубля», — подчеркнул парламентарий.

Арефьев добавил, что на данный момент никаких новых льгот на приобретение недвижимости не планируется. Он также не исключил, что уже существующая льготная ипотека может быть сокращена.

16 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что за последние три года цены на новостройки в России выросли на 90%. Она выразила обеспокоенность складывающейся ситуацией и предупредила, что сопровождается это ростом цен на жилье и ухудшением качества кредитов из-за их выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Темпы роста кредитования населения в РФ превысили 32% в годовом выражении, пишет НСН. По словам Набиуллиной, это может обернуться большими рисками для банков в будущем, отмечает телеканал «Звезда».

Глава ЦБ добавила, что застройщики не могут быстро нарастить объем строящегося жилья, так что «взрывной рост ипотеки» в основном уходит в рост цен, отмечает телеканал «360».

14 ноября министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин предложил выделить ипотечную программу в индивидуальном жилищном строительстве в отдельный проект.

10 ноября Центробанк России заявил, что доля ипотеки с государственной поддержкой в сентябре составила около 70%, пишет RT.

9 ноября в Госдуму внесли законопроект с предложением снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5 до 3% годовых. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит на программы льготного кредитования для россиян дополнительно 95 млрд рублей.