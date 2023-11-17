Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал ужасными вещами происходящие в секторе Газа события
Мир
Песков назвал большой ошибкой путь Финляндии по конфронтации с Россией
Мир
Захарова заявила о попытке властей Молдавии размыть нейтральный статус страны
Мир
Пушилин констатировал исчерпание военных резервов Запада для Украины
Мир
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Происшествия
В отношении начальника подмосковного санатория ФСИН возбудили уголовное дело
Армия
Рогов сообщил о сдаче в плен четырех военных ВСУ после провальной атаки
Мир
Нидерланды окажут Украине военную помощь на €2 млрд
Мир
Финляндия объявила о дополнительном выделении военной техники Украине
Общество
В ходе рабочего визита в Ульяновск Краснов встретился с бизнесменами
Общество
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили даты ЕГЭ на 2024 год
Общество
Гергиев прокомментировал данные о возможном назначении на пост директора Большого театра
Политика
Госдума приняла закон о повышении акцизов на табак и вино

В Госдуме объяснили рост цен на жилье в России

Депутат Арефьев: цены на жилье в России поднялись из-за дорогого доллара
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Николай Арефьев связал рост цен на недвижимость в России со значительно подорожавшим долларом.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 17 ноября, парламентарий отметил, что по этой причине компании стали платить за строительные материалы (цемент, кирпич, сталь и т.д.) намного больше.

Депутат указал на то, что российские компании закупают большое количество стройматериалов, а торговые отношения ведутся исходя из курса доллара, из-за чего цены на кирпич, сталь и цемент выросли.

«Есть такой эффект, что, когда мы закупаем дорогой цемент зарубежом, местные производители говорят: «А чем мы хуже?». И выводят цены на тот же уровень. Так что необходимо заняться курсом рубля», — подчеркнул парламентарий.

Арефьев добавил, что на данный момент никаких новых льгот на приобретение недвижимости не планируется. Он также не исключил, что уже существующая льготная ипотека может быть сокращена.

Жилье за действительное: апартаменты жилого статуса не получат
В 2024 году в РФ прогнозируется снижение строительства «псевдоквартир»

16 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что за последние три года цены на новостройки в России выросли на 90%. Она выразила обеспокоенность складывающейся ситуацией и предупредила, что сопровождается это ростом цен на жилье и ухудшением качества кредитов из-за их выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Темпы роста кредитования населения в РФ превысили 32% в годовом выражении, пишет НСН. По словам Набиуллиной, это может обернуться большими рисками для банков в будущем, отмечает телеканал «Звезда».

Глава ЦБ добавила, что застройщики не могут быстро нарастить объем строящегося жилья, так что «взрывной рост ипотеки» в основном уходит в рост цен, отмечает телеканал «360».

14 ноября министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин предложил выделить ипотечную программу в индивидуальном жилищном строительстве в отдельный проект.

10 ноября Центробанк России заявил, что доля ипотеки с государственной поддержкой в сентябре составила около 70%, пишет RT.

9 ноября в Госдуму внесли законопроект с предложением снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5 до 3% годовых. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит на программы льготного кредитования для россиян дополнительно 95 млрд рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023