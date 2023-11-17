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Дело возбудили после ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими в Чите

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В Чите (Забайкальский край) возбуждено уголовное дело по факту лобового ДТП, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла в четверг, 16 ноября, на проспекте Советов. По предварительной информации, 43-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».

В результате столкновения погибла 32-летняя пассажирка легковушки, еще трое пассажиров иномарки получили различные травмы, пишет ИА ChitaMedia. Информация об их состоянии не приводится.

Водителю Toyota предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Ведется расследование.

16 ноября на 16-м км автодороги Томск – Мариинск лоб в лоб столкнулись Honda Accord с 27-летним мужчиной за рулем и «Газель», которой управлял 44-летний водитель. Водитель иномарки погиб.

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