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Кремль соберет вопросы от россиян к предстоящей прямой линии с Путиным

Песков: Кремль соберет вопросы от россиян к предстоящей прямой линии с Путиным
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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Кремль традиционно соберет вопросы россиян к предстоящей совместной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом 17 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно. Заранее», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

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Еще 9 ноября Песков заявил, что прямая линия с президентом России и большая пресс-конференция будут объединены, мероприятие пройдет в 2023 году. Он отметил, что дата проведения будет озвучена своевременно.

В конце сентября Песков также подчеркивал, что это востребованный формат.

Прямая линия с российским лидером проходит ежегодно. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В последний раз прямая линия с главой государства состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов. В декабре 2020 года ежегодная пресс-конференция была совмещена с форматом прямой линии.

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