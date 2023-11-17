Кремль соберет вопросы от россиян к предстоящей прямой линии с Путиным
Кремль традиционно соберет вопросы россиян к предстоящей совместной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом 17 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно. Заранее», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Еще 9 ноября Песков заявил, что прямая линия с президентом России и большая пресс-конференция будут объединены, мероприятие пройдет в 2023 году. Он отметил, что дата проведения будет озвучена своевременно.
В конце сентября Песков также подчеркивал, что это востребованный формат.
Прямая линия с российским лидером проходит ежегодно. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.
В последний раз прямая линия с главой государства состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов. В декабре 2020 года ежегодная пресс-конференция была совмещена с форматом прямой линии.