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Врач назвала противопоказания для популярной диеты звезд

Эндокринолог Катхурия: интервальное голодание нельзя соблюдать при беременности
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Фото: Global Look Press/dpa-tmn/Christin Klose
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От интервального голодания следует отказаться до достижения 18 лет, при беременности и ее планировании, любых расстройствах пищевого поведения (РПП), дефиците витаминов и макроэлементов, а также при некоторых заболеваниях. Об этом «Газете.Ru» 17 ноября рассказала эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия.

Под интервальным голоданием понимается пропуск приема пищи. Этой диеты придерживаются Илон Маск, Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Крис Пратт и другие знаменитости. Они рассказывали о таком способе прийти в форму и замедлить старение в социальных сетях.

Между тем Катхурия предупреждает, что указанный режим питания подходит не всем. По ее словам, интервальное голодание, как и любая другая диета, при РПП — неподходящий вариант. В этом случае вопрос веса следует решать только в индивидуальном порядке и с лечащим врачом.

Не стоит прибегать к такому типу голодания на этапе планирования беременности или после ее наступления, добавляет эндокринолог. Здесь коррекция веса предусматривается только специалистами при дефиците массы тела у женщины, заболеваниях ЖКТ или гестационном диабете.

«При дефиците витаминов, микроэлементов, проблемах с усвоением белка или его нехватке, интервальное голодание — тоже не лучшая идея. В этом случае нужно выяснить причину дефицита, устранить его и только потом задумываться о диетах, в том числе и об интервальном голодании», — перечисляет врач.

Кроме того, интервальное голодание противопоказано до 18 лет. Если ребенку или подростку нужно снизить массу тела по медицинским показаниям, то лучше выбирать иной подход. Перед началом популярной диеты также должны насторожить сахарный диабет, заболевания ЖКТ или почек в анамнезе и избыточная продукция гормонов щитовидной железы (тиреотоксикоз). В ряде случаев врач допустила интервальное голодание, но заверила, что принимать данное решение должен только специалист.

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Ранее, 13 ноября, диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что строгие диеты могут быть чреваты серьезными последствиями для здоровья. Он подчеркнул, что постоянные ограничения могут привести к бессоннице, срывам, постоянным перееданиям, резкому набору веса и РПП.

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