Появились кадры работы спасателей после разрушения дома в Астрахани

В Астрахани завершились спасательные работы на месте обрушения жилого дома. На кадрах, которые появились в распоряжении «Известий» 17 ноября, видно, что спасательные работы проходили в опасной обстановке.

Бригады МЧС, прибыв на место ЧП, увидели, что требуется незамедлительная эвакуация людей. Спасатели рисковали жизнью, так здание могло повторно обвалиться, что в итоге и произошло.

«На пятом этаже мы обнаружили инвалида-колясочника, неходячего. Приняли решение эвакуировать его вручную. Когда вынесли уже в подъезд, в момент нахождения нас там произошло обрушение», — рассказал один из спасателей.

Губернатор региона Игорь Бабушкин поблагодарил сотрудников ведомства за проделанную работу и оперативное прибытие на место происшествия.

Ранее 17 ноября власти региона сообщили, что спасатели закончили разбор завалов в частично обрушившемся накануне доме в Астрахани. Врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области Виталий Буранов сообщил, что третий и четвертый подъезды дома использовать нельзя. К этому моменту здание оцеплено. На место ЧП прибывают эксперты-криминалисты из Москвы.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома на Вокзальной площади — третий и четвертый подъезды, пострадало около 20 квартир. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания. После обрушения дома в Астрахани глава региона сообщил о введении регионального режима ЧС с 17 ноября.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб — пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

Предварительной причиной обрушения было названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что трагедия в Астрахани произошла исключительно из-за недосмотра надзорных органов. В городской администрации опровергли версию взрыва.

Следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение имущества по неосторожности»).

Как сообщил «Известиям» глава администрации Ленинского района Астрахани Евгений Круглов, в течение пятницы межведомственная комиссия (МВК) должна принять решение о статусе обрушившегося дома — его могут признать аварийным и, исходя из результатов экспертизы, будут принимать дальнейшие решения.