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Песков заявил об отсутствии планов по контактам с Си Цзиньпином после его встречи с Байденом

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Планов по контактам президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина после встречи китайского лидера с главой США Джо Байденом нет. Об этом 17 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет, но контакты Путина с Си Цзиньпином будут продолжаться, естественно, но пока каких-то конкретных договоренностей нет», — сказал он ТАСС.

Песков отметил, что остается на повестке дня встреча Путина с руководителем Палестины Махмудом Аббасом, однако точных дат нет.

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Ранее, 15 ноября, на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялась двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина. Она продлилась около двух с половиной часов. Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты днем ранее.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча дает надежду на восстановление «нормального курса». Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта, военных и других внешнеполитических вопросах.

Байден на пресс-конференции отметил, что Вашингтон будет продолжать конкурировать с Пекином, однако намерен сотрудничать в сферах, где их цели совпадают. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Пекина и ждать его неудач.

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