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Эксперты медиабизнеса оценили уровень адаптации России к западным санкциям

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Фото: РЕН ТВ
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Эксперты медиабизнеса 17 ноября обсудили, как Россия адаптировалась к западным санкциям, на сессии Национального рекламного форума (НРФ) в Москве.

По их мнению, уход крупнейших международных брендов с российского рынка не изменил потребительскую активность и стал толчком для развития рекламного бизнеса в стране. Кроме того, не случилось и ожидаемого оттока рекламодателей, конкуренция между игроками рынка продолжила рост.

Успехов удалось достичь благодаря новым условиям развития медиасферы. Так, холдинг «Национальная Медиа Группа», в который входит в том числе газета «Известия» и телеканал РЕН ТВ, за этот год представил несколько успешных проектов.

«Мы гордимся тем, что это показатели не только цифровые, но и показатели того качественного интересного контента, который производят наши каналы. Блестящая премьера сериала «Библиотекарь», который очень ждала страна, сейчас «Банда ЗИГ ЗАГ», которая с большим успехом идет на Kion, после этого будет показана на РЕН ТВ», — заявила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Участники рекламного форума подчеркнули, что главным ресурсом для производителей контента является внимание аудитории. При этом телевидение по-прежнему остается массовой площадкой для продвижения брендов, готовой к любому виду изменений.

«Момент, когда российские компании могут раскрыть свой потенциал, уже наступил»
Первый заместитель генерального директора Холдинга Т1 Дмитрий Харитонов — о том, как идет процесс импортозамещения, как трансформировать консервативные отрасли и почему российские решения готовы к экспорту.

Днем ранее участники выступлений сессии «Культурные коды в коммуникации и изменения в восприятии россиян» рекламного форума представили свои доклады на эту тему.

Так, директор департамента по стратегическому планированию ГК «Родная речь» Наталия Иванова рассказала, что в последние два года отечественные бренды полным ходом завоевывают внимание в «этой новой реальности». Об изменении восприятия брендов россиянами рассказала руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НСК Лариса Щипанова.

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