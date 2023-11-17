Эксперты медиабизнеса оценили уровень адаптации России к западным санкциям

Эксперты медиабизнеса 17 ноября обсудили, как Россия адаптировалась к западным санкциям, на сессии Национального рекламного форума (НРФ) в Москве.

По их мнению, уход крупнейших международных брендов с российского рынка не изменил потребительскую активность и стал толчком для развития рекламного бизнеса в стране. Кроме того, не случилось и ожидаемого оттока рекламодателей, конкуренция между игроками рынка продолжила рост.

Успехов удалось достичь благодаря новым условиям развития медиасферы. Так, холдинг «Национальная Медиа Группа», в который входит в том числе газета «Известия» и телеканал РЕН ТВ, за этот год представил несколько успешных проектов.

«Мы гордимся тем, что это показатели не только цифровые, но и показатели того качественного интересного контента, который производят наши каналы. Блестящая премьера сериала «Библиотекарь», который очень ждала страна, сейчас «Банда ЗИГ ЗАГ», которая с большим успехом идет на Kion, после этого будет показана на РЕН ТВ», — заявила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Участники рекламного форума подчеркнули, что главным ресурсом для производителей контента является внимание аудитории. При этом телевидение по-прежнему остается массовой площадкой для продвижения брендов, готовой к любому виду изменений.

Днем ранее участники выступлений сессии «Культурные коды в коммуникации и изменения в восприятии россиян» рекламного форума представили свои доклады на эту тему.

Так, директор департамента по стратегическому планированию ГК «Родная речь» Наталия Иванова рассказала, что в последние два года отечественные бренды полным ходом завоевывают внимание в «этой новой реальности». Об изменении восприятия брендов россиянами рассказала руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НСК Лариса Щипанова.