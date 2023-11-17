Первый этап ремонта дороги «Бетюн» завершили в Якутии

В Амгинском районе Якутии завершили первый этап ремонта участка дороги «Бетюн». Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Управтодор Республики Саха (Якутия)».

Работы предусмотрены на отрезке с 19-го по 34-й км. На первом этапе дорожники привели в порядок 7 км дороги.

«Для приведения в нормативное состояние плановых 7 км дороги подрядчик задействовал два экскаватора, бульдозер, каток, грейдер, три погрузчика и 20 самосвалов. В работе применялся гидроизоляционный материал и конструкции, изготовленные из металлических сеток», — говорится в сообщении.

Полностью завершить ремонт 15-километрового участка планируется в октябре 2024 года, уточняет ИА SakhaNews. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее сообщалось, что очередной участок трассы «Умнас» ввели в эксплуатацию в Хангаласском улусе Якутии. Автодорогу обновили с 51-го по 59-й км.