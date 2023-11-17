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Участковую из Калужской области признали лучшей в России

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Фото: МВД России
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Старшего участкового уполномоченного полиции Юлию Андрееву из Калужской области признали лучшим участковым России. Об этом 17 ноября сообщил глава региона Владислав Шапша.

Андреева работает в отделении МВД России по Жуковскому району. Она одержала победу в конкурсе «Народный участковый – 2023»

«Я очень рада победе в конкурсе. Главная задача участкового уполномоченного полиции — заслужить доверие и уважение граждан. Каждый обратившийся к участковому гражданин должен быть уверен, что его проблема будет решена. Спасибо всем за поддержку и оказанное доверие», — сказала Андреева.

Шапша рассказал, что ей досрочно присвоено звание подполковника полиции. Ей также вручили внедорожник «УАЗ «Патриот» в качестве приза.

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В этот день, 17 ноября, службе участковых уполномоченных полиции в России исполнилось 100 лет. В селе Большая Черниговка Самарской области по такому случаю открыли памятник сельскому участковому.

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