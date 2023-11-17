Жителю Орловской области вынесли приговор за избиение продавщицы до смерти

Суд в Орловской области вынес приговор 39-летнему жителю деревни Некрасовка за избиение продавщицы магазина до смерти. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Установлено, что вечером 10 декабря 2022 года возле одного из магазинов деревни Некрасовка Орловского округа у обвиняемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с продавщицей торговой точки. Мужчина нанес женщине множественные удары по голове и туловищу, а затем поджег магазин и скрылся с места происшествия.

«Впоследствии от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в лечебном учреждении», — говорится в сообщении СК.

Суд признал жители Некрасовки виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»), пишет InfoOrel.ru. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.