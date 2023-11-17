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Рогов сообщил о сдаче в плен четырех военных ВСУ после провальной атаки

Рогов: четверо военных ВСУ сдались в плен после провальной атаки на Вербовое
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен четырех украинских военнослужащих, сдавшихся после неудачной атаки в районе населенного пункта Вербовое на ореховском направлении. Об этом 17 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что украинские боевики сдались в плен накануне утром, когда были уничтожены две украинские боевые бронированные машины.

«Сдались в плен штурмовики», — рассказал Рогов ТАСС.

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Накануне, 16 ноября, Минобороны РФ предоставило кадры боевой работы бронегруппы новороссийских десантников на запорожском направлении. Сообщалось, что сначала в районе Вербового при помощи беспилотника был обнаружен взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М была оперативно направлена на место с задачей ликвидировать обнаруженный объект и личный состав противника.

До этого, 2 ноября, расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» сорвали наступление ВСУ у Работино и Вербового на запорожском направлении. Так, российские силы вскрыли командный пункт и склад боеприпасов подразделений армии Украины и уничтожили цель.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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