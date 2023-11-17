Европейские страны уже исчерпали свои военные резервы, выдав практически всё, что у них имелось, в поддержку киевского режима, поэтому помощь Украине со стороны Запада претерпит существенные изменения. Об этом заявил 17 ноября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Не стоит надеяться, что Запад упустит возможность и дальше создавать напряженность для России, но представляется, что масштаб и формы поддержки ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) всё же претерпят существенные изменения. И они уже происходят. То, что европейские страны исчерпали свои резервы — не секрет», — отметил глава ДНР в своем Telegram-канале.

В подтверждение он обратил внимание, что правительство в США недавно одобрило проект о временном финансировании без выделения средств Украине. А министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна намерена прекратить поставки оружия Украине из собственных арсеналов. И если Франция одна вложила €200 млн в Европейский фонд мира поддержки Киеву, то Венгрия, напротив, предоставление ВФУ еще €500 млн не одобрила.

«Неслучайно на головы [президент Украины Владимира] Зеленского и ВФУ летят упреки от европейских «союзников». Например, в том, что армия неправильно воюет — не научились правильно управлять «леопардами», и именно поэтому танки вспыхивают свечками от огня российской артиллерии», — добавил Пушилин.

Ранее, 16 ноября, газета The Wall Street Journal написала, что президент России Владимир Путин противостоял всем усилиям Запада обратить вспять его намерения в связи со спецоперацией на Украине, а США и их союзникам нужна новая стратегия. Издание отметило, что обещания западных чиновников оживить собственную оборонную промышленность столкнулись с бюрократическими проблемами и узкими местами в цепочках поставок, тогда как российские оборонные заводы наращивают производство.

До этого, 8 ноября, помощник главы агентства США по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки сообщила, что организация исчерпала свои резервы для помощи Украине. По ее словам, с февраля 2022 года агентство выделило на гуманитарную помощь Киеву порядка $2 млрд.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Киев на прежнем уровне. Она указала, что правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.