Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды окажут Украине военную помощь на €2 млрд
Мир
Финляндия объявила о дополнительном выделении военной техники Украине
Общество
В ходе рабочего визита в Ульяновск Краснов встретился с бизнесменами
Общество
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили даты ЕГЭ на 2024 год
Общество
Гергиев прокомментировал данные о возможном назначении на пост директора Большого театра
Политика
Госдума приняла закон о повышении акцизов на табак и вино
Культура
Швыдкой назвал перспективной идею создания «Интервидения»
Экономика
ЦБ дал новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации
Мир
В пятницу порядка 200 россиян покинули Газу через КПП «Рафах»
Общество
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
Спорт
РПЛ изменила расписание матчей 17-го тура
Экономика
Госдума отклонила законопроект о «честной цене»
Мир
СМИ сообщили о согласии Израиля пропускать в Газу по два бензовоза в день

Посольство РФ: визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские визовые центры в Париже и еще трех городах Франции с 24 ноября текущего года прекратят свою работу. Об этом 17 ноября сообщило посольство России во Франции в своем Telegram-канале.

«Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу», — написала дипмиссия.

В представительстве указали, что по вопросам оформления виз в РФ можно обратиться в консульский отдел посольства России в Париже, а также в генконсульства в Страсбурге и Марселе или в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер.

Кроме того, в дипмиссии уточнили, что прием посетителей на оформление виз в посольстве осуществляется строго по предварительной записи через систему электронной очереди на сайте ведомства.

Видное жительство: иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ
Почему инвестиции от них сильно не дотягивают до плана и сколько американцы, немцы и китайцы готовы вложить в российскую экономику

Накануне замминистра иностранных дел Евгений Иванов заявил, что граждане недружественных РФ стран активно пользуются возможностью получения электронной визы в Россию. По его словам, процедура получения визы достаточно проста, для ее выполнения потребуется «доступ в интернет и 20 минут свободного времени».

Ранее, 25 октября, Иванов сообщил, что с 1 августа за три неполных месяца иностранцам было выдано более 90 тыс. российских электронных виз. МИД РФ уделяет особое внимание развитию цифровых решений в вопросах оказания консульских услуг, причем как российским, так и иностранным гражданам, отметил замминистра.

Система, позволяющая оформить электронную визу в Россию, заработала с 1 августа. Ее могут оформить граждане 55 государств, в том числе европейских стран, для туристических, деловых и иных визитов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023