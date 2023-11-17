Посольство РФ: визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября

Российские визовые центры в Париже и еще трех городах Франции с 24 ноября текущего года прекратят свою работу. Об этом 17 ноября сообщило посольство России во Франции в своем Telegram-канале.

«Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу», — написала дипмиссия.

В представительстве указали, что по вопросам оформления виз в РФ можно обратиться в консульский отдел посольства России в Париже, а также в генконсульства в Страсбурге и Марселе или в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер.

Кроме того, в дипмиссии уточнили, что прием посетителей на оформление виз в посольстве осуществляется строго по предварительной записи через систему электронной очереди на сайте ведомства.

Накануне замминистра иностранных дел Евгений Иванов заявил, что граждане недружественных РФ стран активно пользуются возможностью получения электронной визы в Россию. По его словам, процедура получения визы достаточно проста, для ее выполнения потребуется «доступ в интернет и 20 минут свободного времени».

Ранее, 25 октября, Иванов сообщил, что с 1 августа за три неполных месяца иностранцам было выдано более 90 тыс. российских электронных виз. МИД РФ уделяет особое внимание развитию цифровых решений в вопросах оказания консульских услуг, причем как российским, так и иностранным гражданам, отметил замминистра.

Система, позволяющая оформить электронную визу в Россию, заработала с 1 августа. Ее могут оформить граждане 55 государств, в том числе европейских стран, для туристических, деловых и иных визитов.