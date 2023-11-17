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Нидерланды окажут Украине военную помощь на €2 млрд

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Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong II
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Нидерланды направят Украине новый пакет военной помощи размером в €2 млрд. Об этом 17 ноября сообщило оборонное ведомство страны на своем сайте.

«Нидерланды продолжают оказывать Украине постоянную поддержку. На 2024 год кабинет министров выделил более €2 млрд. Эта сумма предназначена в основном для военной поддержки», — говорится в сообщении.

Как отметили в МО Нидерландов, эта сумма должна покрыть потребности Украины в области боеприпасов и обслуживания уже поставленных боевых систем. Таким образом Нидерланды хотят внести свой вклад в укрепление противовоздушной обороны Украины, чтобы страна могла продолжать защищаться от атак на критически важную инфраструктуру, добавили в ведомстве.

При этом уточняется, что поддержка осуществляется за счет коммерческих закупок, поставок с собственного склада и сотрудничества с международными партнерами.

«Деньги также пойдут на восстановление и реконструкцию, а также на улучшение кибербезопасности Украины. Кроме того, Нидерланды продолжат обучение украинских солдат в 2024 году», — добавили в заявлении.

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Ранее, 13 ноября, газета De Telegraaf сообщила, что списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) для борьбы с российскими беспилотниками. Разработанные ФРГ Gepard были поставлены на вооружение армии Нидерландов с 1970-х годов, в 2006 были выведены из эксплуатации.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители в первом квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов F-16 от Дании. Впоследствии истребители Киеву также поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, в общей сложности к 2025 году Украина должна получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

В тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не позволит выделить Украине очередной транш из Европейского фонда мира (EPF) на €500 млн. Он отметил, что на совещании с коллегами из стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе на него было оказано огромное давление по данному вопросу.

7 ноября также стало известно, что Нидерланды собираются отправить пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов управлению ими. Как уточнила глава минобороны страны Кайса Оллонгрен, в ближайшее время там откроется учебный центр по подготовке летчиков стран НАТО и Украины по полетам на F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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