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Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира в 2024 году

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Норвежская федерация хоккея с мячом объявила об отмене чемпионата мира 2024 года. Об этом 11 ноября она проинформировала на своем официальном сайте.

«Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением сообщает, что чемпионат мира — 2024 не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин», — говорится в сообщении.

На проведение мужского турнира претендовали три шведских города, которые отказались от организации соревнований, сообщает Федерация хоккея с мячом России со ссылкой на шведский портал Bandypuls. Женский чемпионат планировалось провести в Норвегии, однако норвежская сторона также сняла свою заявку после проведенного анализа.

В 2023 году чемпионат мира по хоккею с мясом должен был состояться в российском Кемерове, однако в марте 2022 года было принято решение о его переносе в Швецию из-за конфликта на Украине. В результате хозяева турнира в 13-й раз стали чемпионами мира. Российская сборная, как и команда Белоруссии, была отстранена от участия «из-за геополитической ситуации», заявили в декабре 2022 года в Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

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Ранее, 15 ноября, Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России, которые пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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