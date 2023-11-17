Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды окажут Украине военную помощь на €2 млрд
Мир
Финляндия объявила о дополнительном выделении военной техники Украине
Общество
В ходе рабочего визита в Ульяновск Краснов встретился с бизнесменами
Общество
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили даты ЕГЭ на 2024 год
Общество
Гергиев прокомментировал данные о возможном назначении на пост директора Большого театра
Политика
Госдума приняла закон о повышении акцизов на табак и вино
Культура
Швыдкой назвал перспективной идею создания «Интервидения»
Экономика
ЦБ дал новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации
Мир
В пятницу порядка 200 россиян покинули Газу через КПП «Рафах»
Общество
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
Спорт
РПЛ изменила расписание матчей 17-го тура
Экономика
Госдума отклонила законопроект о «честной цене»
Мир
СМИ сообщили о согласии Израиля пропускать в Газу по два бензовоза в день

В обрушившемся доме в Астрахани планировался капитальный ремонт в 2028 году

0
Фото: ТАСС/МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитальный ремонт в жилом доме в Астрахани, у которого обрушились два подъезда, планируется в 2028 году. Это 17 ноября выяснили «Известия», изучив планируемый перечень работ в многоквартирных домах Астраханской области.

Согласно постановлению правительства региона, принятому в 2022 году, в доме № 1а на Вокзальной площади должен пройти ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения, газоснабжения и теплоснабжения, а также ремонт фундамента и установка коллективных приборов учета потребления тепловой энергии. Также на 2029 год запланирован ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу.

На 2018 и 2019 годы были запланированы разработка проектной документации и проведение ее государственной экспертизы, ремонт фасада, крыши и внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Эту информацию 17 ноября «Известиям» подтвердил директор управляющей компании «БИСКРА» Сергей Хахалев.

Ветхим завет: что стало причиной обрушения дома в Астрахани
Следственный комитет назвал первую версию происшествия

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились третий и четвертый подъезды жилого многоквартирного дома на Вокзальной площади. Пострадало около 20 квартир. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания. После обрушения дома глава региона Игорь Бабушкин сообщил о введении регионального режима ЧС с 17 ноября.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб — пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

В городской администрации опровергли версию взрыва. Предварительной причиной обрушения было названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что трагедия в Астрахани произошла исключительно из-за недосмотра надзорных органов.

Глава администрации Ленинского района Астрахани Евгений Круглов сообщил «Известиям», что в течение пятницы межведомственная комиссия (МВК) должна принять решение о статусе обрушившегося дома — его могут признать аварийным и, исходя из результатов экспертизы, будут принимать дальнейшие решения.

Следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение имущества по неосторожности»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023