В обрушившемся доме в Астрахани планировался капитальный ремонт в 2028 году

Капитальный ремонт в жилом доме в Астрахани, у которого обрушились два подъезда, планируется в 2028 году. Это 17 ноября выяснили «Известия», изучив планируемый перечень работ в многоквартирных домах Астраханской области.

Согласно постановлению правительства региона, принятому в 2022 году, в доме № 1а на Вокзальной площади должен пройти ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения, газоснабжения и теплоснабжения, а также ремонт фундамента и установка коллективных приборов учета потребления тепловой энергии. Также на 2029 год запланирован ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу.

На 2018 и 2019 годы были запланированы разработка проектной документации и проведение ее государственной экспертизы, ремонт фасада, крыши и внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Эту информацию 17 ноября «Известиям» подтвердил директор управляющей компании «БИСКРА» Сергей Хахалев.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились третий и четвертый подъезды жилого многоквартирного дома на Вокзальной площади. Пострадало около 20 квартир. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания. После обрушения дома глава региона Игорь Бабушкин сообщил о введении регионального режима ЧС с 17 ноября.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб — пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

В городской администрации опровергли версию взрыва. Предварительной причиной обрушения было названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что трагедия в Астрахани произошла исключительно из-за недосмотра надзорных органов.

Глава администрации Ленинского района Астрахани Евгений Круглов сообщил «Известиям», что в течение пятницы межведомственная комиссия (МВК) должна принять решение о статусе обрушившегося дома — его могут признать аварийным и, исходя из результатов экспертизы, будут принимать дальнейшие решения.

Следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение имущества по неосторожности»).