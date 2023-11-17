В Москве утвердили документацию для 17 проектов КРТ

В Москве подготовили и утвердили документацию по планировке территорий для 17 объектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в проекты оценили в более чем 344 млрд рублей. Он уточнил, что ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 13 млрд рублей. Кроме этого, в девяти столичных округах в результате появятся минимум 42 тыс. новых рабочих мест, пишет RT.

На участках планируется возвести свыше 2 млн кв. м жилья, а также более 672 тыс. кв. м производственных объектов и около 950 тыс. кв. м общественно-деловой и социальной недвижимости. В частности, будут построены девять детсадов для 2,2 тыс. воспитанников, а также шесть школ, рассчитанных на 4,7 тыс. учащихся.

Помимо этого, проекты предполагают строительство четырех медучреждений, трех объектов дополнительного образования, а также два ФОК, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Каждый проект выполнен с учетом потребностей населения и потенциала района, пишет «Москва 24».

9 ноября сообщалось, что в рамках программы КРТ в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка общей площадью 20,72 га. Там предполагается строительство различной недвижимости, а также образовательного комплекса, сообщает телеканал «360».