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ЦБ дал новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Банк России утвердил поправки в базовый стандарт для инвестиционных советников: теперь с 18 мая 2024 года индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР) будет считаться та информация, в которой есть указание, что финансовый инструмент соответствует целям клиента, его риск-аппетиту и желаемой доходности. Об этом 17 ноября сообщается на сайте регулятора.

В сообщении отмечается, что в настоящее время в некоторых случаях инвесторы получают рекомендации, за которые советник не несет ответственности, потому что использует дисклеймер «не является инвестиционной рекомендацией».

«Теперь ИИР будет считаться информация, если в ней есть указание, что финансовый инструмент соответствует целям клиента, его риск-аппетиту и желаемой доходности. Либо информация содержит прямое указание, что это ИИР», — указали в ЦБ.

Регулятор также рекомендовал советнику маркировать предоставляемую информацию и указывать, является она аналитической, рекламной или маркетинговой. Это необходимо для того, чтобы инвестор понимал, когда он получает рекомендацию, а когда нет.

Кроме того, новый стандарт определяет требования к дисклеймеру: он должен быть написан удобночитаемым шрифтом, добавили в ЦБ.

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Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута еще 15 мая заявил, что Банк России поддерживает усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и Telegram-каналов. Он отметил, что люди часто следуют советам анонимных Telegram-каналов или тех, кто называет себя инвестсоветниками, вследствие чего сталкиваются с мошенничеством и вынуждены жаловаться в прокуратуру и полицию.

Он потребовал усилить ответственность за незаконные инвестсоветы, так как последствия их близки к злоупотреблению правом.

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