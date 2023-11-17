В пятницу порядка 200 россиян покинули Газу через КПП «Рафах»

В пятницу контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Сегодня пункт пропуска «Рафах» уже пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей. Это самая большая группа наших соотечественников, эвакуированных из сектора Газа», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все перешедшие границу буду направлены в столицу Египта Каир, где с ними продолжит работу оперативный штаб МЧС. Российские спасатели, психологи и врачи окажут эвакуированным всю необходимую помощь.

За всё время из сектора Газа удалось эвакуировать более 500 россиян, 288 из которых вернулись в РФ, добавили в МЧС.

За предыдущий день «Рафах» удалось пересечь только 12 гражданам РФ и членам их семей. За 15 ноября через КПП из сектора Газа выехали 107 россиян. Уточнялось, что пункт пропуска накануне работал сверх установленного срока, поэтому оперативная группа МЧС смогла провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.

В МИД РФ 13 ноября заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие. В этот же день замглавы МЧС России Алексей Серко заявил, что ведомство планирует в течение недели эвакуировать всех россиян из сектора Газа.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.