Daily Express: «Авангард» может быть запущен из-за пределов земной атмосферы

В Великобритании обеспокоены российским ракетным комплексом «Авангард», который может поражать цели в любой точке мира за 30 минут. Об этом сообщило издание Daily Express в своем материале от 16 ноября.

«<...> ядерное оружие, ранее названное президентом РФ Владимиром Путиным метеоритом, может быть запущено из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — говорится в публикации под авторством Криса Сэмюэла.

Сэмюэл подчеркнул, российская ракета способна развивать скорость до 32 тыс. км/ч, что делает ее единственным оружием в своем роде. У Запада нет средств, чтобы ее остановить, добавил он.

Журналист отметил в своей публикации, что новый ракетный комплекс усилит возможности стратегических ядерных сил РФ.

16 ноября Минобороны России поделилось кадрами процесса перевооружения Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области. Так, теперь на его вооружении будет находиться ракетный комплекс «Авангард».

В декабре 2022 года военный эксперт Константин Сивков объяснил «Известиям», почему невозможно осуществить перехват ракет гиперзвукового блока российской межконтинентальной ракетной системы «Авангард».

Основой комплекса является гиперзвуковой управляемый блок, запускающийся при помощи межконтинентальной баллистической ракеты. Ракета может летать в плотных слоях атмосферы, а также совершать глубокое маневрирование при движении к цели, что делает непредсказуемой его траекторию полета. Это обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет.