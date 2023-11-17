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Политолог назвал внутренним делом Швейцарии расследование об оружии Украине

Коньков: расследование Швейцарии об оружии Киеву не повлияет на внешнюю обстановку
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Фото: Global Look Press/Pavlo Palamarchuk
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Расследование Швейцарии о реэкспорте ее боеприпасов на Украину через Польшу никак не повлияет на внешнеполитическую обстановку. Об этом «Известиям» 17 ноября заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Накануне агентство AFP сообщило, что министерство экономики Швейцарии проведет расследование после сообщений СМИ о реэкспорте швейцарских боеприпасов на Украину через Польшу. В вопросе украинского конфликта Швейцария занимает позицию нейтралитета, а потому выпустила запрет на передачу своего вооружения в третьи страны без согласия правительства.

«В большей степени это, конечно, внутришвейцарские разборки, потому что в Швейцарии борются на негласном уровне две основные силы сегодня. Одна более консервативная, традиционно защищающая швейцарский нейтралитет стремлением быть удаленными от любых разделительных линий в любых конфликтах, вне зависимости от того, по поводу чего они происходят», — считает Коньков.

Другой момент, по его словам, связан со стремлением Швейцарии встраиваться и воспроизводить глобалистские идеи относительно либерально-демократических и рыночно-экономических механизмов саморегулирования глобальной экономики, поддерживающих статус золотого миллиарда, который традиционно тяготеет к швейцарской банковской системе.

«Ни та, ни другая позиция никак не повлияет ни на внешнеполитическую обстановку в силу масштабов самой Швейцарии, ни на какие бы то ни было изменения в глобальной архитектуре не способны быть вызванными швейцарской позиции или швейцарскими интересами», — указал политолог.

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Ранее, 27 сентября, Национальный совет Швейцарии принял решение отклонить инициативу по реэкспорту своего оружия на Украину. Парламентарии, проголосовавшие против, считают, что реэкспорт оружия нарушил бы нейтралитет государства.

В мае комитет парламента рекомендовал смягчить правила экспорта военной техники на Украину. Это произошло после того, как Германия, Дания, Нидерланды и Испания попросили Швейцарию прислать боеприпасы и оружие швейцарского производства для поддержки Киева.

До этого, 1 мая, постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны, отметив, что подобные действия невозможны без нарушения закона.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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