Новую школу открыли в районе Тропарево-Никулино в Москве

В районе Тропарево-Никулино в Москве открылась новая школа. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«У старшеклассников школы «Тропарево» — первый учебный день в новом здании на ул. Академика Анохина. Оно приспособлено и для маломобильных учеников», — цитирует чиновника агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что в корпусе имеются медиатека с библиотекой, лабораторно-исследовательский комплекс, а также пространство для шахматного кружка. Чиновник уточнил, что на базе IT-полигона ребята займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием, отмечает сайт aif.ru.

Строительство учебного заведения стартовало в августе 2022 года, финансирование осуществлялось в рамках адресной инвестиционной программы города. Трехэтажное здание площадью свыше 6 тыс. кв. м с подземным этажом было построено по индивидуальному проекту. Обучаются там 386 человек — это учащиеся 8–11-х классов. Для них организовано обучение по технологическому, социально-экономическому и естественно-научному профилям.

Сейчас в состав школы «Тропарево» входит три учебных корпуса.

Ранее 17 ноября в министерстве стройкомплекса Подмосковья сообщили, что более 50 социальных объектов в регионе находятся на стадии проектирования. Это школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта, сообщает телеканал «360».

В октябре в Москве анонсировали масштабную программу обновления школ. Запланирована модернизация более 900 зданий, уже в 2024 году планируется провести реконструкцию в 50 школах.